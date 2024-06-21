الإسماعيلي يدرس تسويق فرج و الساعي .. ومخلوف على أعتاب الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تسويق ثنائي الفريق الصاعدين نادر فرج وعمرو الساعي في نهاية الموسم، وعرضهما للبيع سواء داخل مصر أو خارجها، في محاولة للاستفادة المالية من وراء عائد البيع.

وعلمت "الخليج 365" أن الإسماعيلي تواصل مع أحد الوكلاء اللذين قاموا بعرض الثنائي عمرو الساعي ونادر فرج على قطبي الكرة المصرية خلالها الايام الماضية بشكل شفوي وهذا ما رفضه الأهلي والزمالك .

ويترقب الإسماعيلي نهاية أولمبياد باريس 2024، على أمل تواجد عمرو الساعي مع منتخب مصر الأولمبي، لرفع سعره وتحقيق مكاسب مالية وراء مشاركته الحدث العالمي خاصة و أن إدارة الدراويش لا تمانع في بيع اللاعب للأهلي أو الزمالك بشرط الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب ونفس الحال بالنسبة لنادر فرج بينما لم يتلقى عبدالرحمن مجدي أي عروض حاليا، بعد فشل انتقاله للدوري الليبي في يناير الماضي.

الإتحاد يكثف مفاوضاته لضم مخلوف

وعلى جانب متصل دخل نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع محمد مخلوف لاعب خط وسط الإسماعيلي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و يمتلك مخلوف في الوقت الحالي العديد من العروض الجادة داخل الدوري المصري ولكن أبرزها الاتحاد السكندري الذي يسعى لضم اللاعب بشكل جاد .