رسمياً.. المكسيكي كينونيس رابع صفقات القادسية السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل إدارة نادي القادسية السعودية تدعيماتها للفرق الكروي الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إستعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري روشن.

وأتم نادي القادسية التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي في صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية وصلت قيمة صفقة إنتقال كينونيس للقادسية إلى 15 مليون دولار، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028.

ويعد كينونيس رابع صفقات القادسية منذ صعوده لدوري روشن حيث سبق وأن اعلن النادي ضم حسين القحطاني ولاعب الوسط الأورجوياني نانديز إضافة إلى حارس منتخب بلجيكا كوين كاستيليس.