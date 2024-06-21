اخبار الرياضه

حادث سطو مسلح على منزل روبرتو باجيو خلال مباراة ايطاليا واسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض روبرتو باجيو أسطورة الكرة الإيطالية لحادث سطو مسلح أمس الجمعة أثناء مباراة منتخب إيطاليا امام اسبانيا ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وفوجئ روبرتو باجيو خلال تواجده في منزله رفقة عدد من أصدقاءه لمشاهدة المباراة بإقتحام 5 أشخاص للمنزل بشكل مفاجئ والتعدي عليه.

حاول روبرتو باجيو التصدي لهم الا انه اصيب في رأسه قبل أن يقوم اللصوص بحبسه وأسرته في إحدى الغرف والإستيلاء على لاأموال والمجوهرات الموجودة في المنزل.

ونجح باجيو في مغادرة الغرفة بعدما تأكد من رحيل اللصوص وقام بالإبلاغ عن الحادث حيث تقوم الشرطة الإيطالية بالتحقيق في هذا الحادث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا