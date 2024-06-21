سبائك ذهبية .. تفاصيل سرقة فيلا مدرب منتخب الشباب بالشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب الشباب، لواقعة سرقة سبائك ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه بالشيخ زايد، وحرر محضر بقسم الشرطة بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.

تفاصيل سرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر

وتعود التفاصيل عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إخطارًا يفيد بتعرض الكابتن أيمن طاهر لواقعة سرقة سبائك ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسرا في باب الحديقة وكسرا في باب غرفة، وسرقة سبائك ذهبية، وتولت النيابة التحقيق.

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القبض على تاجر مخدرات بـ 10ملايين جنيه في المرج

كما ضبطت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة، بقصد الإتجار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بأكثر من 10 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان