تعرف على مواجهات الفراعنة اليوم في بطولة أفريقيا للطائرة الشاطئية بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الجمعة منافساته في دور المجموعات من البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري.

ويلتقي منتخب مصر للرجال مع نظيره منتخب المغرب صاحب الأرض في منافسات الجولة الثانية.

كما يواجه منتخب مصر للرجال أيضًا نظيره منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، والثامنة مساءً بتوقيت مصر، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

بينما يخوض المنتخب المصري للسيدات الجولة الثانية مع نظيره منتخب غانا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب والواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

وحقق منتخب مصر للسيدات الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “2-0“ في الجولة الأولى، بينما خسر منتخب الرجال بنتيجة “2-0“ من نظيره منتخب غانا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.