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حسم موقف مبابي من المشاركة مع فرنسا أمام هولندا بـ أمم أوروبا 2024

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كيليان مبابي - منتخب فرنسا

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لمواجهة هولندا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

ويتواجه المنتخبان على ملعب “ريد بول أرينا”، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الثانية من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الرابعة.

وتعرض مبابي، في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا، وعاد إلى التدريبات مع الفريق أمس وظهر بشكل طبيعي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإنه على الرغم من أنه لم يتم استبعاده رسميًا بعد، إلا أن فرص رؤية كيليان مبابي كلاعب أساسي الليلة تتضاءل مع مرور الوقت.

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وتدرب مبابي، منفردا، قبل يومين من مباراة القمة ضد هولندا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وقع منتخبي فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، النمسا، وبولندا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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