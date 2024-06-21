موقف الاهلي من عودة مهاجمه المعُار إلى الدوري التشيكي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة عودة المهاجم المعُار إلى الدوري التشيكي، لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم المهاجم محمد ياسر، لاعب النادي الاهلي، والمعار إلى نادي تبليتسه التشيكي في الموسمين الماضيين بالعودة إلى صفوف بطل أفريقيا للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أنه اسم المهاجم الشاب محمد ياسر، لم يتردد داخل أروقة القلعة الحمراء، بخصوص عودته مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب هو تجديد إعارة اللاعب إلى النادي التشيكي للاستمرار في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي المُبكر.

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يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.