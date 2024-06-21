قرار مفاجئ من كولر قبل قمة الاهلي والزمالك في الدوري

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، اتخاذ بعض القرارات قبل إقامة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، في الدوري.

ومن المقرر أن يتم استبعاد بعض نجوم النادي الاهلي، من مواجهة الداخلية وتحديداً محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية من أجل تطبيق سياسة التدوير ومنح عناصر أخرى فورمة المباريات حتى تكون جميع الحلول متاحة في لقاء القمة.

ويخطط المدرب السويسري، في مواجهة الداخلية لمنح الفرصة لبعض العناصر مثل مصطفى شوبير بعد تألقه في البطولة الأفريقية.

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ويستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.