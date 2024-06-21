ليس القندوسي.. نجم الاهلي يرفض الإعارة ويطلب الرحيل نهائيًا

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب رحيل لاعب جديد عن صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن اللاعب محمد الضاوي كريستو، رفض فكرة الرحيل من الاهلي على سبيل الإعارة نهاية الموسم الحالي.

وأخطر كريستو مسئولي الأهلي برغبته في الرحيل نهائيا وليس على سبيل الإعارة بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.