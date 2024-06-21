صراع أوروبي ثلاثي على ضم هدف الاهلي

تسعى ثلاثة فرق أوروبية للتعاقد مع اللاعب محمد كوناتي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء عقده مع فريقه أخمات جروزني الروسي.

وترغب إدارة النادي الاهلي، في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، والتي يأتي على رأسها مركز قلب الهجوم، بالتعاقد مع كوناتي.

ويسعى فريق طرابزون سبور التركي، للتعاقد مع الدولي البوركينابي محمد كوناتي في الموسم المقبل.

وينافس طرابزون على ضم محمد كوناتي، الثنائي باوك اليوناني ولانس الفرنسي، غير أن اللاعب لم يحدد وجهته بعد من العروض الأوروبية الثلاثة.

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وكان الصحفي المالي إبلام جناميسو، قد أفاد بأن إدارة النادي الاهلي قررت وقف مفاوضاتها مع محمد كوناتيه والانسحاب من الصفقة.

يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.