الغندور يفجر مفاجأة بخصوص إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إقامة مباراة السوبر الأفريقي 2024، بين الأهلي والزمالك، أبطال دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك، ولم يتم تحديد مكان وموعد مباراة الفريقين في السوبر الإفريقي 2024، وكانت مصر تقدمت بطلب من أجل استضافة البطولة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السوبر الأفريقي خارج مصر وطلبات الاتحاد الأفريقي ٥ مليون دولار للاستضافة”.

وأضاف: “من المتوقع إقامته في آسيا وثلاث دول السعودية والإمارات وقطر، واحدة من هذه الدول الشقيقة الأقرب لإستضافة الحدث الكبير بين أكبر فريقين في أفريقيا والوطن العربي الأهلي والزمالك”.