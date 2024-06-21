"ضربه بكعب المسدس".. اقتحام منزل روبرتو باجيو من 5 مسلحين ونقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تعرض النجم الإيطالي روبرتو باجيو، لسطو مسلح على منزله خلال الساعات الماضية، وتم نقله إلى المستشفى، بعد تلقيه ضربة على رأسه.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الإيطالية، إن منزل روبرتو باجيو بمنطقة ألتافيلا فيسينتينا تعرض لسطو مسلح على يد بعض المجرمين مساء الخميس، خلال متابعته لمباراة إيطاليا ضد إسبانيا في يورو 2024.

وأوضح التقرير أن مجموعة من 5 مسلحين على الأقل اقتحموا منزل نجم إيطاليا السابق، وفي ذلك الوقت كان باجيو في المنزل مع عائلته، وقام أحد اللصوص بضرب باجيو على رأسه، أثناء محاولة التصدي لهم.

وأكمل التقرير، أنه بعد احتجاز باجيو وأسرته لمدة 40 دقيقة تقريبا، هربت العصابة قبل وصول رجال الشرطة، وتم نقل باجيو إلى مستشفى قريب لمتابعة الإصابة التي تعرض لها في الرأس جراء الضربة التي تلقاها بكعب المسدس.