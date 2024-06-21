"صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرارا مفاجئا من نادي الزمالك، ضد حارس مرماه محمد عواد، على خلفية تجاوزه ضد زميله حسام عبدالمجيد في المباراة الماضية أمام المصري والتعدي عليه بالأيدي، وهو ما دعى لإيقافه عن المباريات وتحويله للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك أوشك على التوقيع النهائي مع حارس مرماه محمد صبحي، المفاوضات انتهت بين الطرفين، ويضع المجلس حاليا الرتوش النهائية لإعلان تجديد عقد الحارس".

أضاف: "الناحية التانية محمد عواد، عقده أيضا انتهى، وكانت التفاصيل شغالة معاه على التجديد بشكل كويس أوي، قبل معسكر المنتخب، وكان المفروض يكون فيه جلسة بعد انتهاء المعسكر للتجديد لكن محصلتش".

أكمل: "هقول حاجة ممكن تكون صدمة للجميع، المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ، بين النادي والحارس، وتم توقيع عقوبة عليه بخصم مبلغ كبير وإيقافه، وأنا معنديش أزمة في ده".

وأوضح:" "اللي أنا عاوز أقوله، وبصراحة اللي حصل من محمد عواد تجاه زميله حسام عبدالمجيد في الملعب، بيحصل عادي ودي نرفزة ملعب وأنا كنت حارس وعارف بقولك أيه، ولكن توقف المفاوضات عشان كدا يبقى لا، أنت المفروض تقول أنت عاوز الحارس ولا لا من البداية".

وأكمل تصريحاته: "أنا مش بدافع عن محمد عواد، بس بقول الحق، أنت وقعت غرامة كبيرة على الحارس، وده حقك، يبقى ده مالوش علاقة بمفاوضات التجديد".

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