بينهم زيزو ودونجا.. غياب 13 لاعبا عن الزمالك أمام فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك، العديد من اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 6.

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي 13 لاعبا وهم:

- محمود عبد الرازق شيكابالا إصابة في العضلة الأمامية

- أحمد فتوح إصابة في كاحل القدم

- زيزو وإبراهيما نداي ودونجا إيقاف لحصولهم على الإنذار الثالث

- سيف الدين الجزيري إصابة في العضلة الخلفية

- مصطفى الزناري - مهاب ياسر.. عدم الجاهزية الفنية

- البنيني سامسون أكينولا.. يرفض العودة بسبب عدم حصوله على مستحقاته

- محمود علاء.. أسباب فنية

- محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.. إصابة بالرباط الصليبي

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