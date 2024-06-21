"بينهم 4 مصابين".. غياب 10 لاعبين عن الأهلي أمام الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في الجدول برصيد 15 نقطة.

ويغيب عن فريق الأهلي خلال مباراة اليوم أمام الداخلية 10 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

- علي معلول، وسام أبو علي، عمر كمال عبدالواحد، بيرسي تاو "للإصابة"

- محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، مروان عطيه "للراحة"

- كريم نيدفيد، محمد الضاوي كريستو، كريم الدبيس "استبعاد فني"

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