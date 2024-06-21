شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسي تشوف نجاحاتي يا بابا.. 4 نجوم كتبوا التاريخ رغم وفاة الأب والان مع تفاصيل الخبر

الأب هو السند والظهر في أدبيات العائلة والإحساس بالآمان، وعمود الارتكاز للأبناء، القدوة والقوة والحنان، وعندما يرحل الأب ينحني الظهر، ويزيد الاشتياق له بمرور الأيام، ويظل الأب فى قلب وكيان الأبناء حتى بعد رحيله.

ولكن حينما تهزم كل هذه التحديات وتصعد لسماء النجومية فى غياب والدك، هنا نكون أمام قصة نجاح لن تتكرر بسهولة، وبمناسبة اليوم العالمى للأب ولأن كرة القدم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع كان لابد أن نسرد قصص كفاح أساطير كروية مصرية نشأت رغم فراق "الأب".

تريزيجيه

تربى محمود أحمد إبراهيم حسن الشهير بـ"تريزيجيه"، نجم أستون فيلا الانجليزى والاهلى السابق وطرابزون سبور التركى الحالى، على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات فكان دائم ممارسة كرة القدم في شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ظروف أسرته المادية الصعبة ومرض والده لم تمنعه من تحقيق حلمه فى الالتحاق بأكاديمية النادي الأهلي وكان عمره 9 أعوام وساعده فى ذلك شقيقه الأكبر أحمد والذى لازمه فى مشواره اليومي من كفر الشيخ إلى مقر النادي الأهلي بمدينة نصر من أجل حضور التدريبات، وكان يلعب في مركز المهاجم بداية مشواره.



أطلق عليه بدر رجب لاعب الأهلي السابق والمدرب بقطاع الناشئين لقب "تريزيجيه" نظراً للتشابه الكبير في الشكل بينه وبين النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه.

ومع بداية تألق الناشيء داخل أكاديمية النادي الأهلي، تعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللي هتسكن أخواتك في عماير".

وصادف اللاعب فترة صعبة للغاية خلال تلك الفترة عقب وفاة والده حيث تراجع مستواه بشكل كبير وابتعد عن المشاركة في غالبية المباريات بعد 4 سنوات من التحاقه بأكاديمية القلعة الحمراء، قبل أن يتلقى عرضاً مغرياً للحصول على الجنسية القطرية والالتحاق بدولة قطر إلا أن شقيقه الأكبر رفض العرض.

أعاد علي ماهر الأمل لتريزيجيه بعدما كان قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء قبل أن يتم تقديم اللاعب إلى البرتغالي مانويل جوزيه الذي اختبره واقتنع بمستواه بعد مشاركته في تدريبات الفريق الأول للمارد الأحمر ليبدأ مشوار النجومية .

حسين الشحات

عانى حسين الشحات نجم الاهلى ومنتخب مصر كثيرًا فى صغره، فلم تكن طفولته اعتيادية بعد وفاة والده وعمره 8 أشهر، وتحملت والدته نشأته، وكانت دائمًا هى الدعم والسند له فى كل مراحل حياته، بينما وحسب وصف الشحات نفسه فإن زوج والدته كان صاحب الفضل عليه فى ممارسته كرة القدم منذ الصغر، بعدما لمس فيه موهبته وحبه الشديد لممارسة كرة اللعبة خلال لعبه فى حوارى مدينة السلام بالقاهرة وتشجيع النادى الأهلى.



سبق لحسين الشحات الإفصاح عن عدد من المهن الحرة التى عمل بها قبل الوصول للشهرة والنجومية لمساعدته والدته التى تحملت العب الأكبر فى تربية مع أشقائه، وقال اللاعب، "كنت بدرس وبشتغل مع أصحابي في الأولوميتال وكان عندى تمارين ودراسة وكنت بستأذن وأروح التمرين والدراسة، واشتغلت في مدرسة كورة كنت بلم الكور والأقماع وأنا بفتخر ومبسوط إني عملت حاجة زي دى".

وأشار اللاعب إلى أنه كان يعمل فى بنزيمة ويحصل على راتبه طبقًا لـ"البقشيش" وأنه كان ينام على الأرض في البنزينة لمدة 4 ساعات يوميًا أثناء عمله.

عماد متعب

"أمى شالت حمل جبال ولو أقدر أديها عينى مش هتأخر"، هكذا يرى عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ست الحبايب، فهى التى تولت تربيته ورعايته ولم تتأخر يوماً عنه وعن أشقائه وأصبحت "الأم والأب" بعد وفاة والده فى سن صغيرة، ولم ييأس الفتى الصغير ولم تهزمه أحزان فراق والده وإنما تخطاها ليصبح من أشهر نجوم الكرة فى أفريقيا.

أحمد حسن

أحمد حسن كابتن الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق حقق نجاحا كبيرا فى كل نادٍ حط به الرحال ليهدى والده الذى خطفه الموت منذ سنوات طويلة قصة تألقه .



ويدين "الصقر" بالفضل فيما حققه من شهرة ونجومية لست الحبايب، فلقد كانت الأم الصعيدية القوية التى استمد منها القوة حتى صار الكابتن الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية.