شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة جمعت الأهلى والداخلية قبل لقاء الدوري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

التقى فريق الأهلى والداخلية في 18 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 15 بالدوري + 3 بكأس مصر)، حقق الأحمر 13 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت 3 مباريات بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 36 هدف بينما سجل هجوم الداخلية عشرة أهداف فقط.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت اخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة ، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء الداخلية الليلة كل من وسام أبو على وعلى معلول وبيرسى تاو للإصابة.

في المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفني للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة ايجايبة أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه بشدة في الأسابيع الأخيرة.