شكرا لقرائتكم خبر عن جدول هدافى الدوري المصري قبل ختام مؤجلات الجولة الـ"12" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز مع ختام مؤجلات الجولة الثانية عشرة للمسابقة اليوم.

تقام اليوم الجمعة مباراتين من مؤجلات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري تجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام ومباراة الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولى.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 23 مباراة في الدوري.

هدافى الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف