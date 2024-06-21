شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وفاركو فى الدوري قبل مواجهة اليوم ..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile)،في لقاء يبحث فيه الفريقين عن نتيجة إيجابية خاصة بعد تعرض الفارس الأبيض للخسارة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وموقف فاركو الصعب في جدول الترتيب.

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.