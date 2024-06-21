شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 21 - 6 - 2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

زيزو على رأس 13 لاعباً يغيبون عن الزمالك أمام فاركو الليلة بالدورى

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري

اتحاد الكرة يخاطب حكام أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلى والزمالك

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات الأخيرة خطوط اتصال موسعة لاختيار طاقم تحكيم لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية.. كهربا فى الهجوم وعودة شوبير

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو فى دورى nile

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الثانية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

6 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

تأهل 6 لاعبين مصريين وهم نور الشربينى وعلى فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامى ومصطفى عسل إلى الدور نصف النهائى ببطولة العظماء الثمانية

منتخب مصر يترقب اجتماع تنفيذية الكاف لتحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2025

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الجمعة، نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القد، لتحديد الموعد النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

تضاؤل فرص عمر كمال فى مشاركة الأهلى ضد الزمالك بقمة الدوري

بات موقف عمر كمال لاعب الأهلي من اللحاق بمباراة قمة الدوري أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، محل شك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بشد في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي.