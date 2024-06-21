شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الاول لـ"محمد الغازى" تحكيمياً فى مباريات الزمالك الليلة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو بستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

سيدير الحكم محمد الغازي لأول مرة مباراة كحكم رئيسي يكون الزمالك طرفا فيها ، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع ، وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل فاركو مع زد اف سي بهدفين لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة.