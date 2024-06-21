تقرير.. ثنائي النصر على أعتاب الرحيل في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت العديد من التقارير الصحفية السعودية، بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وزميله السنغالي ساديو ماني، نجمي هجوم العالمي بدوري روشن السعودي، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة Takvim التركية، فإن نادي فنربخشة التركي على وشك بدء المفاوضات مع النصر للتعاقد مع آندرسون تاليسكا بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني فيما أفاد التقرير أيضًا، بأن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني أيضًا.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في صيف عام 2026، حيث انتقل إلى صفوف النصر قادمًا من صفوف جوانزو الصيني في صيف عام 2021.

وسجل تاليسكا 25 هدف مع النصر، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، خلال 25 مباراة شارك فيها هذا الموسم في مختلف البطولات، قبل أن يبتعد بإصابة في عضلة الفخد الأمامية.

وفي المقابل، فإن عقد ماني مع النصر مستمر حتى عام 2026، ويريد اللاعب إنهاء تجربته في المملكة العربية السعودية، التي فشلت حيث حقق 13 هدفًا فقط وصنع 8 تمريرات حاسمة.