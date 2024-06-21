بالأرقام.. نجاح يورتشيتش ينصف إدارة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق نادي بيراميدز التألق بشدة في بطولة الدوري ويواصل الفريق تربعه على قمة ترتيب البطولة بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى ٥٩ نقطة، ويواصل مسيرته نحو حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.

المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وفي توقيت حاسم وصعب اتخذ قراره برحيل البرتغالي باتشيكو والتعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش صاحب المميزات الفنية التي ترسم ملامحه للعين الخبيرة فقط كمدرب كبير صاحب إنجازات وبطولات، وتعددت وجهات النظر في الشارع الرياضي المصري آنذاك بين معاض ومؤيد لذلك القرار الصعب، بل وتحدث البعض عن خطأ الإدارة بالتغيير في ذلك الوقت الحساس، ويوما بعد يوم يثبت المدرب صحة وجهة نظر الإدارة والرؤية الثاقبة لرئيس النادي المهندس ممدوح عيد.

ومنذ توليه المهمة لم يتعرض بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش لأي هزيمة في بطولة الدوري، بل حقق الفريق تحت قيادته واحدة من أهم وأكبر سلاسل الفوز في تاريخ النادي بعدما حقق ١١ فوزا متتاليا ورفع رصيده إلى ٥٩ نقطة، في الصدارة.

وما يزال المدرب الكرواتي يطارد حلمه على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز ويحقق النجاح المستمر في الدوري ويرفع رصيد بيراميدز من الانتصارات والنقاط ويقربه من الدوري ما يؤكد على النظرة الثاقبة في اختيار المدرب المثالي للفريق من قبل إدارة واعية بقيادة المهندس ممدوح عيد والذي يسعى لتوفير مناخ ناجح بأقصى درجة للجهاز الفني والإداري واللاعبين.