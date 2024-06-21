تعرف على القنوات الناقلة لبطولة "كوبا أمريكا"

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المنتخب الأرجنتيني حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة كوبا أمريكا، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، وفي انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها والتي تجمع بين منتخبي تشيلي وبيرو غداً في تمام الساعة الثالثة صباحاً.

وتقام المباراة القادمة التي ستقام على ملعب مرسيدس بنز، والأخيرة في بطولة كوبا أمريكا، ستكون بين منتخبي بنما والولايات المتحدة يوم الخميس 27 يونيو.

وقاد ليونيل ميسي منتخب التانجو الى تحقيق فوزا غاليًا على نظيره كندا بهدفين نظيفين أحرزهما ألفاريز فى الدقيقة 49، ومارتينيز فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا فى افتتاح بطولة كوبا امريكا 2024 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا



ـ TV Publica HD

ـ ANT 1 (Greece)

ـ Sport TV2 Portugal

ـ TV3 Sport 1 Dan

ـ Premier Sports 1 HD

ـ L'Equipe TV

ـ Arena Sport 2 HD Croatia

ـ V Sport Premium HD

ـ TV8.5 Turkey

ـ V sport 1 HD Norge

ـ Sportitalia

ـ Max Sport 3 HD

ـ Arena 4 HD Hungary