وصول حافلة الأهلي استعدادا لملاقاة الداخلية في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد السلام منذ قليل، استعدادا لمواجهة الداخلية مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.



وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

ويفتقد الأهلي فى مباراة اليوم العديد من العناصر المهمة، حيث تضم كتيبة الغائبين كلًا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وبيرسي تاو ووسام أبو على وكريم الدبيس ومحمد الضاوي كريستو وعمر كمال عبد الواحد وعلى معلول ومصطفى مخلوف وكريم نيدفيد.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي والداخلية

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: حكم ساحة: إبراهيم محمد، ومساعدين وائل شعبان وحسن رمضان، وحكم رابع: صبحي العمراوي، وحكم VAR: محمود بسيوني، وحكم VAR مساعد: أسامة السيد.



ترتيب الأهلي والداخلية

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول دوري نايل، برصيد 39 نقطة، بواقع 12 فوز و3 تعادلات وهزيمتين، بعدما خاض 17 مباراة فقط.

أما فريق الداخلية فيقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة حصدها من 25 مباراة، إذ حقق فريق الداخلية انتصارين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية في الدوري المصري.