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حافلة الزمالك تصل ملعب المقاولون استعدادا لفاركو

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الممتاز.

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من : 
حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط  الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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