شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباراتى الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة مباراتين من مؤجلات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري تجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام ومباراة الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولى.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، جمعها من 19 مباراة.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة

المصري 42 نقطة من 25 مباراة

الاهلى 39 نقطة من 17 مباراة

زد اف سى 38 نقطة من 24 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 39 نقطة من 17 مباراة فى المركز الثالث

الزمالك 31 نقطة من 19 مباراة فى المركز الحادى عشر