شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى المصرى.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)، سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)، محمود علاء (استبعاد فنى)، مهاب ياسر (إصابة في القدم)، سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)،وثلاثى الصليبى محمود الونش و أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

واستعاد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ورقة رابحة متمثلة في ناصر ماهر بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ليكون اللاعب تحت تصرف مدربه ومن المتوقع أن يقتحم التشكيل الأساسى للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الفريق،كما يعود عمر جابر لصفوف الفريق بعد تخلفه عن لقاء الفريق البورسعيدى بسبب الإيقاف.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.