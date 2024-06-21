شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يقود بيراميدز لأطول سلسلة فوز فى تاريخ النادى ويقترب من لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق نادي بيراميدز التألق في بطولة الدوري ويواصل الفريق تربعه على قمة ترتيب البطولة بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل مسيرته نحو حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.

ونجح المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى للفريق السماوى، منذ أن قررت إدارة النادى فى توجيه الشكر للبرتغالى جايمى باتشيكو، فى تقديم أوراق اعتماده وإثبت للجميع إنه مدرب صاحب خبرات كبيرة ويمتلك عقلية فنية على أعلى مستوى، بخلاف شخصيته القوية التى سيطر بها على غرفة ملابس الفريق.

ومنذ توليه المهمة لم يتعرض بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش لأي هزيمة في بطولة الدوري، بل حقق الفريق تحت قيادته واحدة من أهم وأكبر سلاسل الفوز في تاريخ النادي بعدما حقق 11 فوزا متتاليا ورفع رصيده إلى 59 نقطة، في الصدارة.

ويقترب فريق بيراميدز من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب الدورى لأول مرة فى تاريخه، حيث يزال المدرب الكرواتي يطارد حلمه على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز ويحقق النجاح المستمر في الدوري ويرفع رصيد بيراميدز من الانتصارات والنقاط ويقربه من الدوري.