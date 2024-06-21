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الظهور الاول لـ إبراهيم محمد تحكيمياً فى مباريات الأهلى الليلة أمام الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الجمعة، 21 يونيو 2024 05:15 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة .

وأسندت لجنة الحكام إلى إبراهيم محمد إدارة مباراة الداخلية ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويعاون إبراهيم كل من وائل شعبان وحسن رمضان، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

لم يسبق أن أدار إبراهيم محمد أي مباراة للأهلي من قبل محليا، كما لم يسبق له إدارة مباراة للداخلية.

وأدار إبراهيم تحكيميا الموسم الجاري 6 مباريات أشهر 28 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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