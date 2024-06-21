شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الاول لـ إبراهيم محمد تحكيمياً فى مباريات الأهلى الليلة أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام إلى إبراهيم محمد إدارة مباراة الداخلية ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويعاون إبراهيم كل من وائل شعبان وحسن رمضان، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

لم يسبق أن أدار إبراهيم محمد أي مباراة للأهلي من قبل محليا، كما لم يسبق له إدارة مباراة للداخلية.

وأدار إبراهيم تحكيميا الموسم الجاري 6 مباريات أشهر 28 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.