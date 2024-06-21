شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدفع بيوسف أوباما فى مركز المهاجم أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على الدفع بيوسف أوباما فى مركز المهاجم خلال مواجهة فاركو، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الجمعة، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

ويفضل جوميز الاعتماد على أوباما فى مركز المهاجم وعدم الدفع بناصر منسى نظرًا لعدم نجاح اللاعب فى اثبات نفسه وأستغلال الفرصة التى أتيحت له، ليستقر المدير الفنى على الاستعانة بأوباما فى الهجوم، فى ظل غياب التونسى سيف الدين الجزيرى للإصابة.

ومن المنتظر أن يدفع جوميز بسيد نيمار ومصطفى شلبى على الجانبين، حيث سيعوض نيمار غياب أحمد مصطفى زيزو الذى يغيب عن اللقاء للإيقاف لتراتكم الانذارات.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.