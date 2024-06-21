تشكيل الداخلية أمام الأهلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، خلال المواجهة التي تقام بينهما اليوم في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان