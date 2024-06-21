تشكيل فاركو ضد الزمالك في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الجمعة المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام الزمالك في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو كل من: "محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد".

تشكيل الزمالك أمام فاركو



حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.