دايموند يقرر الإطاحة بـ 14 لاعب من الفريق قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس ادارة نادي دايموند تعاقده بالتراضى مع 14 لاعباً، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى، و ذلك في اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد والذي يسعي فيه الفريق للمنافسة بدوري القسم الثاني ب .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى:

"محمد الطناشي، رمضان خلف، ابراهيم حسن، احمد عبدالرحمن، بدر شعراوي، محمد صلاح زيزو، اسلام التيتش، اسلام بلحه، محمد عماد، حسام رشدي، حماصه، جيلبرتو، محمد الشافعي، خميسو موسي ".

وبدأ فريق دايموند الصاعد هذا الموسم للقسم الثاني ب في إبرام عدد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد و الذي يسعي فيه الفريق للمنافسة علي الصعود لدوري المحترفين.

ويسعي عمرو الدالي المدير الفني للفريق تكوين فريق قوي حتي يستطيع المنافسة في دوري القسم الثاني.

وتعاقد الفريق حتي الأن مع ستة لاعبين و هم: "محمد حامد لاعب كيما اسوان ، محمد لعبه لاعب الاولمبي ، محمد عيد لاعب الشمس ، اللاعب الفلسطيني عماد قحجان و اللاعب الافريقي عمر مصطفي الفرماوي لاعب دمنهور" .