المنياوى يُحرز فضية كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي ويتأهل إلى بارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا، وتستمر منافساتها حتى 27 يونيو الجاري.

وحصد المنياوي الميدالية الفضية، عقب احتلاله المركز الثاني برفع ثقل قدره 195 كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم، ليتأهل المنياوي إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

وكان منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي قد حقق 9 ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم التي أقيمت بالمكسيك مايو الماضي، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات وميدالية برونزية.