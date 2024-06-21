التشكيل الرسمي لـ الاهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن المدرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي أمام الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى : شوبير

خط الدفاع : ياسر إبراهيم – ربيعة – كريم فؤاد – محمد هاني

وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : رضا سليم – حسين الشحات – كهربا.