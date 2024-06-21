التشكيل الرسمي لـ الاهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

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أعلن المدرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي أمام الداخلية على النحو التالي:
حراسة المرمى : شوبير
خط الدفاع : ياسر إبراهيم – ربيعة – كريم فؤاد – محمد هاني
وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم : رضا سليم – حسين الشحات – كهربا.
ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.
ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.