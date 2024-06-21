جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة فاركو، التي تقام بعد ساعة من الآن في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

و تعزيز آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم في المقابل، يسعى فاركو لجمع النقاط من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.

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ويرغب الزمالك في تعويض خسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف ومصالحة جماهيره.

وأعلن الزمالك في وقت سابق رفضه خوض مباريات جديدة عقب مباراة فاركو حتى يلعب كل الفرق المباريات المؤجلة من الدور الأول.

وجاء التشكيل الذي أعلنه جوميز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله “نيمار”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

ويُذكر أن الزمالك يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.