صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

أفادت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الجمة، عن وجود ثلاثة اندية مهتمة بالتعاقد مع أحمد قندوسي، لاعب الاهلي، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف سيراميكا كليوباترا.

وحسبما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية، تلقى النجم أحمد قندوسي ثلاث عروض للرحيل عن الدوري المصري في الموسم المقبل.

أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري تلقى اتصالات من فريق أوروبي، بالتحديد من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى فريق جزائري وفريق الرجاء المغربي.

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ورغب أحمد القندوسي في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، خاصة بعد استدعائه لصفوف منتخب الجزائر مؤخرًا.

وستعقد إدارة النادي الاهلي، جلسة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمناقشة مستقبل اللاعب، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل.

يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.