محمد اسماعيل - القاهرة - لمواجهة فاركو.. حافلة الزمالك تصل ستاد المقاولون العرب

كتبت-هند عواد:

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد المقاولون العرب، قبل ساعة من مباراة الفريق ضد فاركو.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو، في السابعة مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل مني:

حراسة المرمى، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز

خط الدفاع، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، عمر جابر.

خط الوسط، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، زياد كمال، سيف جعفر، محمد السيد، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار"، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف، مصطفى شلبي

خط الهجوم، ناصر منسي، يوسف أوباما

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