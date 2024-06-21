"عودة شوبير".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريق الرسمي لملاقاة نظيره الداخلية، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل المارد الأحمر، عودة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق للمشاركة بشكل أساسي، بعد غيابه عن المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري الماضي.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ورضا سليم.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 25 مباراة خاضهم بالمسابقة.