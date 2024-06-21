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لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الداخلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الداخلية عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 .

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية:

ويبدأ الأهلي مباراة الداخلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات وكهربا ورضا سليم.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة في حين يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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