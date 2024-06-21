لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الداخلية عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 الدوري المصري.
تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية:
ويبدأ الأهلي مباراة الداخلية بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق.
خط الهجوم: حسين الشحات وكهربا ورضا سليم.
ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة في حين يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 15 نقطة.
ملخص بأبرز أحداث المباراة: