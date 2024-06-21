شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث الليلة عن فوز غائب أمام فاركو منذ 672 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو بستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك مع فاركو فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 4 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفارس الأبيض فوزين وخسر مرتين وتعادل مرتين وسجل فاركو ثمانية أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 6 اهداف.

ويعود تاريخ آخر فوز حققه الزمالك على فاركو في بطولة الدوري يوم 19 أغسطس 2022 "أي منذ 672 يومًا"، حيث انتصر وقتها بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الـ 31.

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.