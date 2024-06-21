شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث الليلة عن فوز غائب أمام فاركو منذ 672 يوماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 21 يونيو 2024 06:00 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو بستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري
التقى الزمالك مع فاركو فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 4 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفارس الأبيض فوزين وخسر مرتين وتعادل مرتين وسجل فاركو ثمانية أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 6 اهداف.
ويعود تاريخ آخر فوز حققه الزمالك على فاركو في بطولة الدوري يوم 19 أغسطس 2022 "أي منذ 672 يومًا"، حيث انتصر وقتها بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الـ 31.
يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.
فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.
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