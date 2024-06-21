شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي أمام الداخلية.. عبد القادر والسولية وديانج وموديست الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام الداخلية في المباراة التي تجمعهما على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز، كلا من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: محمود كهربا.