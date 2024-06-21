شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلي على إكس قبل لقاء الداخلية في الدوري: تحد جديد للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

حفز الحساب الرسمي للنادي الأهلي، لاعبي الفريق قبل مباراة الليلة أمام الداخلية، ضمن لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قائلا عبر منصة X: "تحدي جديد للأبطال الليلة في الدوري".



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وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الداخلية والتي تجمعهما على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: مصطفى شوبيرالدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤادالوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشورالهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، محمود كهربا

ولعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.