شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيري وشكري نجيب يقودان هجوم فاركو أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق فاركو، بقيادة أحمد خطاب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا

خط الدفاع : عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال

خط الوسط : أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد

خط الهجوم : سيف تيري - شكري نجيب

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.