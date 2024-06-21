شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يدعم مشجعتى النادي بعد وفاتهما عقب مباراة الاتحاد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

حرص جمهور الأهلي على دعم نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتا النادي التي وافتهما المنية في حادث أليم عقب مباراة فريقيهما أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

ورفع جمهور الأهلي لافتة لدعم الراحلتين كتبوا عليها: "اللهم ألهم أهاليهم الصبر والسلوان.. رحم الله نرجس ونورهان".



الجماهير فى المدرجات قبل مباراة الداخلية



جماهير الأهلى



لافتات جماهير الأهلى

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الداخلية والتي تجمعهما على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

فيما وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ولعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.



جماهير النادى الأهلى



لافتات تنعى نرجس ونورهان