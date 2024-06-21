سر تأخر انطلاق مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

تأخرت انطلاقة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أمام نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب اعتراض حكم المباراة إبراهيم محمد، على لون جوارب لاعبي الاهلي، وطلب منهم تغييرها وهو ما جعل المباراة تتأخر.

وكان من المقرر أن تبدأ أحداث مباراة الاهلي أمام نظيره الداخلية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، إلا أنها تأخرت بضع دقائق.

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ودخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الاهلي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد – محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رضا سليم – حسين الشحات – كهربا.