هل يستحق الزمالك ركلة جزاء ضد فاركو؟ خبير تحكيمي يوضح “خاص”

كشف ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، عن مدى أحقية فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لركلة جزاء في مواجهة فاركو الجارية الآن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال محمود في تصريحات خاصة لـ كورة 354:” الدقيقة العاشرة قرار الحكم سليم ولا يوجد أي ركلات جزاء لصالح فاركو فالكرة لمست يد الزمالك في وضعها الطبيعي”.

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وتابع:” هدف الزمالك غير سليم حيث كان هناك دفعة من أوباما لحارس فريق فاركو قبل ارتداد الكرة للاعب صاحب الهدف”.

وأكمل:” في الدقيقة 21 لايستحق أوباما ركلة جزاء، فكان احتكاك طبيعي مع مدافع فريق فاركو”.

وواصل:” في الدقيقة 30 لا يوجد ركلة جزاء للزمالك لأن هذا الجزء من اليد لا يحتسب لمسة يد الكتف لنهايه كم التيشيرت”.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله “نيمار”.