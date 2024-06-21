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أفشة يعادل رقم سيد عبدالحفيظ بعد هدفه في شباك الداخلية

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محمد أفشة لاعب الأهلي

محمد أفشة لاعب الأهلي

نجح محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في معادلة رقم سيد عبدالحفيظ نجم القلعة الحمراء السابق، بعد هدفه أمام الداخلية.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول لصالح الاهلي أمام الداخلية في الدقيقة 21، في المباراة المقامة حاليًا على أرضية ملعب استاد السلام.

ويواجه الاهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الممتاز، في الوقت الحالي.

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واستطاع محمد مجدي أفشة أن يصل إلى الهدف الـ24 مع الاهلي في الدوري المصري الممتاز ليتساوى مع عدد أهداف سيد عبد الحفيظ.

وتمكن أفشة من الوصول إلى المساهمة العاشرة هذا الموسم في كل البطولات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحتى الآن يتعادل الاهلي مع الداخلية، إيجابيًا بهدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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