احتفال خاص من لاعبي الاهلي بعد رحيل مشجعتيه.. شاهد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بشكل خاص بعد رحيل مشجعتي الأحمر، خلال مواجهة الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وامتنع لاعبو الاهلي عن الاحتفال بعد تسجيل الهدف الأول في شباك الداخلية، حيث قاموا برفع الشارات السوداء وذلك على خلفية وفاة مشجعتي القلعة الحمراء.

وكانت مباراة الاهلي الماضية أمام الاتحاد السكندري، قد شهدت بعد انتهائها وفاة مشجعتي القلعة الحمراء في حادث سير أليم أثناء عبورهما الطريق أمام ملعب اللقاء في برج العرب.

اقرأ أيضًا.. أفشة يعادل رقم سيد عبدالحفيظ بعد هدفه في شباك الداخلية

وسجل محمد مجدي أفشة، الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 21، في شباك الداخلية، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحتى الآن يتعادل الاهلي إيجابيًا بهدف أمام نظيره الداخلية، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.